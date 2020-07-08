ننشر أبرز الأخطاء المرصودة في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن .. التعليم تعترف بها وتحيل مرتكبيها للتحقيق

شهدت امتحانات الثانوية العامة 2020 منذ انطلاقها يوم الأحد 21 يونيو 2020 حتى الآن ، عددًا من الأخطاء التي تسببت في إحالة واضعي الامتحانات هذا العام للتحقيق.

وفي هذا التقرير يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز الأخطاء التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة 2020 منذ انطلاقها وحتى الآن.





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ففي امتحان اللغة العربية الذي اداه طلاب الثانوية العامة المكفوفين يوم 22 يونيو 2020 ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم شكوي بوجود خطأ بالسؤال الخامس الجزء (ب) بدلا من بالإسهاب تصبح بالإيجاز وتم إلغاء هذا الجزء وإعادة توزيع الدرجة، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق.

وفي امتحان الديناميكا الذي أداه طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة يوم 28 يونيو 2020 ، تلقت الغرفة تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل وسوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، وتم إحالة اللجنة للتحقيق.

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وفي امتحان الاحياء الذي أداه طلاب شعبة علمي علوم يوم الخميس 2 يوليو 2020 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه فيما يخص ترجمة السؤال رقم (20) في نسخة الامتحان المترجمة إلى اللغة الإنجليزية فقد اعتبرت اللجنة أن إجابة الطالب صحيحة سواء أجاب عن السؤال في صيغته العربية أو باللغة الإنجليزية وتم إدراج ذلك في نموذج الإجابة، وإحالة لجنة الترجمة إلى التحقيق.





وقد أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، أنه تم الاتفاق علي القواعد الأساسية لتقدير امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.





وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، خاص أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الجدول الزمنى المقرر لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا .





وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم 21 يونيو 2020 ، وامتحن الطلاب حتى الان : اللغة العربية ، اللغة الاجنبية الاولى ، والديناميكا ، و الأحياء ، و الاستاتيكا ، و الفلسفة ، و الفيزياء ، والتاريخ.









وقد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).





وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.





وأضاف حجازى أن 112 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا/طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا/طالبة منازل.





كما حصل 6606 طلبة/طالبة (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





كما اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).





وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.





وأضاف حجازى أن 4982 طالبا/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالبا/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.





جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).