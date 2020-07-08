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اقتصاد

لجنة التسعير تكشف عن أسباب تثبيت أسعار البنزين في مصر 3 أشهر مقبلة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:40 م
أسعار البنزين في
أسعار البنزين في مصر
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مايكل عياد
كشفت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، عن أسباب تثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى للمنتجات البترولية.


وأوضحت اللجنة أنه بعد استعراض متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيو 2020، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، فقد جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لـ جائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيو 2020.


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وأشارت الى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة .


واطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة  مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليه / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع أبريل / يونيه 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية .


وقررت اللجنة  الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 5ر6 جنيه للتر البنزين 80  و  75ر7 جنيه للتر البنزين 92  و  75ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.

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