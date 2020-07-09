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مرأة

وداعا لدهون البطن العنيدة فى 7 أيام فقط

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:02 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
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لمياء الياسين

فى7 أيام فقط يمكنك نحت قوامك ونسف الكرش من خلال الاعتماد على الرجيم التالى لـ حرق الدهون ونسف دهون البطن  إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الإفطار من 8 صباحا..

خبز أسمر + فول بالليمون + كوب جريب فروت

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. ثمرة كيوى أو برتقال أو تفاح

الغذاء من 1 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه الدجاج المشوى +3 ملاعق مكرونة  
أو
2شريحة لحم مشوى + طبق سلطة + 3ملاعق أرز بسماتى
أو
سمكة مشوية +3  ملاعق أرز +سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب من الشوفان باللبن والقرفة

العشاء .. قبل النوم بساعة 
قطعة جبن قريش +1 توست سن
أو
كوب زبادى
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