بنتلي تكشف عن أحدث إصداراتها الفارهة

كشفت شركة بنتلي النقاب عن موديل جديد من أيقونتها بنتايجا والتي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة والفارهة ولم تفصح الشركة حتى الآن عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد الذي يتميز بتصميم جذاب ومقصورة داخلية محدثة والمزيد من الرحابة.



كما تطل السيارة الجديدة بشبكة مبرد أكبر وتصميم جديد للمؤخرة مع مصابيح خلفية جذابة وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد جديدة سمحت بخلق المزيد من الرحابة للمقاعد الخلفية.



أما التصميم الداخلي للقمرة مع شاشات حديثة والعديد من وظائف الاتصال بفضل بطاقة المدمجة، وخيارات أوسع فيما يخص الألوان.



أما على صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين بنزين V8 سعة 4 لترات وبقوة 404 كيلووات/550 حصان، مع 770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.



أما هذه القوة الهائلة فهي تتسارع السيارة بنتايجا الجديد من الثبات إلى 100 كلم /س في غضون 4.5 ثانية بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كلم /س وبالنسبة لمعدل استهلاك الوقود فيبلغ 11.6 لتر/ 100 كلم وهو ما ينتج عنه 265 جم/ كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



