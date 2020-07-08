AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بنتلي تكشف عن أحدث إصداراتها الفارهة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة بنتلي النقاب عن موديل جديد من أيقونتها بنتايجا والتي تنتمي  لفئة موديلات الأراضي الوعرة والفارهة ولم تفصح الشركة حتى الآن عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد الذي يتميز بتصميم جذاب ومقصورة داخلية محدثة والمزيد من الرحابة. 

كما تطل السيارة الجديدة بشبكة مبرد أكبر وتصميم جديد للمؤخرة مع مصابيح خلفية جذابة وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد جديدة سمحت بخلق المزيد من الرحابة للمقاعد الخلفية. 

أما التصميم الداخلي للقمرة مع شاشات حديثة والعديد من وظائف الاتصال بفضل بطاقة  المدمجة، وخيارات أوسع فيما يخص الألوان.

أما على صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين بنزين V8 سعة 4 لترات وبقوة 404 كيلووات/550 حصان، مع 770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

أما هذه القوة الهائلة فهي تتسارع السيارة بنتايجا الجديد من الثبات إلى 100 كلم /س في غضون 4.5 ثانية بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كلم /س وبالنسبة لمعدل استهلاك الوقود فيبلغ 11.6 لتر/ 100 كلم وهو ما ينتج عنه 265 جم/ كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

سعرها 4 ملايين جنيه..تعرف على سيارة أحلام الفنانة ريهام أيمن..صور

شاهد.. لامبورجيني أوروس تتحول إلى كوبيه في تصميم تخيلي

تويوتا تفصح عن موديلها الجديد فورتشنر بقوة 210 حصان

شاهد .. بنتلي فلاينج سبير 2020 الجديدة تحقق أداء مذهلا وقوة خارقة .. فيديو

فيديو تشويقي لسيارة بنتلي بنتايجا الجديدة

ترشيحاتنا

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الأوكرانية ايكاترينا لفريق الطائرة

وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

الزمالك يخفض القيمة المالية نظير بيع رزاق سيسيه

بسبب الفيزياء.. انتحار طالبة الثانوية العامة بحبة غلال قاتلة بالشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند

كنت بعاني كبت جنسي.. محامٍ حقوقي يعترف بوقائع تحرشه بـ سيدات

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب