"التعليم" تنسق مع المديريات لعدم عقد انتخابات مجلس الشيوخ بمقرات لجان الدبلومات الفنية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة أرسلت اليوم خطابا رسميا للمديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، للتنسيق بشأن المدارس التي سيتم استخدامها في انتخابات مجلس الشيوخ.









وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تم التأكيد على المديريات بأنه عند التنسيق مع العليا للانتخابات ، لابد من تفادي ترشيح مدارس التعليم الفني التي ستجرى بها امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية ، حتى لا يحدث تعارض بين الامتحانات والانتخابات.









وأوضح مجاهد أن هناك قرابة 300 مدرسة فقط تتعارض مع مقار لجان الانتخابات.









وجاء نص الخطاب الرسمي الذي وصل للمديريات اليوم كما يلي :









الهيئة العليا للانتخابات حددت موعد انتخابات مجلس الشيوخ، ونظرا لأن الانتخابات تجرى في مدارس وزارة التعليم ، لذا يرجى تفادي ترشيح مدارس التعليم الفني التي ستكون فيها امتحانات الدبلومات أو مقرات لجان إدارة أو لجان نظام ومراقبة للدبلومات الفنية ومقرات التقدير كمقرات للجان الانتخابات ، وقد تمت مخاطبة الهيئة العليا للانتخابات في هذا الشأن.

















و اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020.









وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة.









و أدى اليوم 105 آلاف و248 طالبا/طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 163 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 730 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.









وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.







