بعد تراجع الدولار.. هل تتأثر الأسعار؟.. برلماني يجب

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن السبب في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضي، يعود إلى أن الميزان التجاري أصبح في صالح مصر بنسبة كبيرة، وبدأت الصادرات في تحسن، خاصة الصادرات الزراعية، إلى جانب انخفاض الواردات.





وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إيرادات قناة السويس ظلت أيضا داعمة لارتفاع سعر الدولار، خاصة وانها لم تتأثر على الرغم من أزمة فيروس كورونا ، إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي والذي يعتبر أحد الأسباب أيضًا.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى عودة القطاع السياحي مرة أخرى، وعودة عدد غير قليل من السياح إلى مصر، ساهم كذلك في تحرك سعر الجنيه.





وعن تأثر الأسعار بسبب تراجع سعر الدولار مؤخرًا، أوضح النائب انه لن يكون هناك تأثير على الأسعار، لأن التراجع ليس كبيرا، كما أنه عندما ارتفع سعر الدولار مؤخرًا، لم تتحرك الأسعار وهذا بسبب حالة الركود التي أحدثها فيروس كورونا في الأسواق.





اقرأ أيضا|





وواصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه التراجع أسفل 16 جنيها لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد ارتفاع العملة الخضراء لمستوى 16.25 جنيه.