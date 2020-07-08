الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه لليوم الثاني

نجح الجنيه المصري في كبح جماح الدولار الأمريكي بعد ارتفاع العملة الخضراء لمستوى 16.25 جنيه حيث واصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه التراجع أسفل 16 جنيها لليوم الثاني على التوالي.









وخسر الدولار الأمريكي نحو قرشين تعاملات اليوم الأربعاء وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي.





وسجل سعر الدولار 15.97 جنيه للشراء و 15.07 جنيه للبيع اليوم، مقابل 15.99 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع أمس.





وسجل الدولار أقل من 16 جنيها فى 25 بنكًا ، حيث سجل فى بنك مصر والأهلى والاستثمار العربى نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع .





وفى البنك العربى الأفريقى والأهلى الكويتى ، والمصرى الخليجى ، وعودة ، والمصرى لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية والتعمير والاسكان سجل 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.





وفى بلوم ومصر ايران ، والمشرق ، والعقارى ، والامارات دبى ، المصرف العربى الدولى وقطر سجل 15.97 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع.





وفى بنوك المصرف المتحد ، والكويت الوطنى ، الاهلى المتحد ، التجارى الدولى والاسكندرية واتش اس بى سى سجل 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.



