بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا أودى بحياة 11595 شخصا حتى الآن في قارة افريقيا.





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وأعلنت المنظمة، أن إفريقيا سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكوفيد- 19، وشهدت العديد من الدول ارتفاعا حادا في حالات الإصابة.





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وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بكوفيد- 19 تخطت ضعف الحالات المسجلة الشهر الماضي في أكثر من 22 دولة في المنطقة، وبلغت نسبة حالات الإصابة في الجزائر ومصر وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا حوالي 42% من إجمالي الحالات.





وأضافت منظمة الصحة العالمية إن عشر دول، من بينها مصر، شهدت هبوط أعداد الحالات المصابة خلال الشهر الماضي.





يشار إلى أن 90 % من المصابين بكوفيد- 19 هم ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أقل، بسبب نسبة الشباب الكبيرة بين سكان إفريقيا على الأرجح.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن جنوب إفريقيا، هي الدولة الأكثر تضررا في القارة، إذ تم تسجيل 29 % من إجمالي عدد الحالات في أفريقيا بها.