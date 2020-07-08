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البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد البابونج و استخدامته العلاجية و محاذيره.

فوائد البابونج   :
1. تهدئة الاعصاب واسترخاء العضلات
2. مخفض للحرارة
3. مطهر للأمعاءوغازات البطن
4. محفز للتعرق وطارد للسموم
5. محفز لانتاج كريات الدم البيضاء
6. مزيل لحصى الكلى والمثانة
7. مخفف لآلام المفاصل
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استخدامات البابونج العلاجيه :
-مشاكل الجلد ، كالتقيحات والأكزيما والجفاف.
-المشكلات النفسية ، كالعصبية المفرطة والخوف والقلق والاكتئاب والتشنجات العصبية.
-مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك ، الإسهال ، المغص ، البواسير .
-التهابات الفم ، كالتقرحات والتهابات اللثة والحلق. -الروماتيود وآلام الظهر و النقرس .
-الانفلونزا والرشح الالتهابات القصبه الهوائيه والسعال والحساسيه .

محاذير استخدام البابونج:

١- غير مناسب للمرأة الحامل لأنه يزيد تقلص الرحم الزيادة في استخدامه قد تسبب الشعور بالغثيان والرغبة في التقيء.
٢-  لا ينصح به لمن لديهم حساسية من زهرة البابونج يمنع شربه من قبل المرضى الذين يتناولون مميعات الدم .
٣- لا يجوز غليه في أواني الحديد ، كذلك يمنع تناوله عند المرضى الذين يتناولون أدوية من الحديد لأن ذلك يسبب لهم تسمم في الدم..

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