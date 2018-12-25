استخدام البابونج لمعالجة مشاكل الحساسية

يقول المعالج بالطب البديل والأعشاب محسن النادي، إن البابونج يحتوي على مواد فعالة كثيرة ولكن من أهمها هي مادة الكامازولين chamazulene والتي تخرج حينما ينقع البابونج في ماء حار هذه المادة تمتلك مفعولا قويا ضد الحساسية.



وأثبتت الدراسات أن هذه المادة تمنع تكون مواد مسئولة عن حدوث التفاعلات التحسسية في الدم، كما توجد مواد أخرى في زيت البابونج العطري تنشط مادة الكامازولين.



تمنع هذه المادة تولد مادة الهستامين المسئولة عن ظهور الطفح الجلدي التحسسي، كما تقوم مادة الكامازولين بمنع تخرش المعدة، وذلك عن طريق إيقاف تولد الشوارد الحرة free radicals المسئولة عن ظهور مادة الهستامين مما يفسر الاستخدام الشعبي للبابونج في اضطرابات المعدة أيضا.