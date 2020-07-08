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مرأة

خطوة بخطوة في البيت.. شاهد | طريقة عمل الحلاوة الطحينة بالمكسرات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:50 م
طريقة عمل الحلاوة
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات
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آية التيجي
نعشق جميعنا تناول الحلاوة الطحينية، ولكن هل يمكننا تقديم طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل، وهو ما قامت بتقديمه الشيف سارة عبد السلام؛ حيث قامت بوصفة لـ طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمسكرات.

وقت التحضير 4 ساعات
تكفي لـ : 5 اشخاص

ويمكن تقديم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمسكرات في المنزل بخطوات بسيطة، وغير متكلفة؛ حيث انها اكلة مميزة يتم تقديمها على الفطور او في وحبة العشاء، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب أطفالك وعائلتك بأكملها.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

مقادير طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمسكرات

٢ كوب طحينة
٢ كوب لبن بودر
٢ كوب سكر بودر
مكسرات أو جوز هند أو زبيب أو سمسم حسب الرغبة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

1- في بولة نخلط اللبن البودر مع السكر، وتضاف الطحينة ويعجن الخليط باليد حتى يمتزج تماما ويتماسك عند الضغط باليد.

2- تحضر علبة زجاجية او بلاستيكية ويضاف في القاع المكسرات او السمسم او جوز الهند والزبيب، ويمكن ان تترك بدون أي إضافات.

3- يضاف خليط الحلاوة، ويضغط باليد حتى يتساوى الشكل ويتماسك تماما.

4- تترك ٤ ساعات على الأقل في الثلاجة، ثم تقلب من العلبة وتقدم.

واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل الحلاوة بالمكسرات خطوة بخطوة..
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