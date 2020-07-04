اللبن البودرة.. سر تحضير الحلاوة الطحينية بالمنزل

الحلاوة الطحينية يعشقها الجميع وتمتاز مصر فى تحضيرها كما تتفنن المرأة المصرية فى اعدادها فى المنزل، بأكثر من طريقة.



لذلك قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الحلاوة الطحينية، أفضل من الجاهز وبتكاليف أقل.





مقادير عمل الحلاوة الطحينية :

كوب ونص لبن بودر .

كوب ونصف سكر بودر.

كوب طحينة.

فسدق.

ملح.



طريقة عمل الحلاوة الطحينية :

* يخلط اللبن البودرة والسكر البودرة والملح ويقلب ثم الطحينة

* يمكن إضافة مقدار كوب من الطحينة حتى الحصول على عجينة

* يفرد كيس ثلاجة فى قالب وتفرد المكسرات ثم يصب خليط الطحينة ويضغط عليه

* يفضل تركها فى الثلاجة لمدة ليلة للتماسك ثم تقطع وتقدم مع المكسرات على الوجه.

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو