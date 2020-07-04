خطوة بخطوة.. طريقة عمل حمام الكريم للشعر

تفضل بعض الفتيات الاهتمام بانفسهن بالمنزل بدون الحاجة للذهاب للكوافير وتعرض أنفسهن لخطر الإصابة بفيروس كورونا المنتشر فى الوقت الحالى، لذلك تقدم طريقة عمل ماسك الشعر خطوة بخطوة لإعطاء نتائج سريعة للشعر.

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وكشف موقع "بولد سكاى" الهندي عن الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الشعر.

• مشطي شعرك بشكل صحيح لإزالة أي عقدة تشكلت فيه.

• قسّمي شعرك إلى قسمين رئيسيين، اليمين واليسار، والعمل على قسم واحد فقط في وقت واحد. •

ابدأي بالقسم الأيسر أولًا. خذي كل الشعر من القسم الأيسر وقسميه إلى أقسام فرعية صغيرة.

• استخدمي الآن فرشاة لوضع الماسك على شعرك.

* غطِّي كل قسم فرعي بشكل صحيح.

* تأكدي من تطبيق العبوة من الجذور إلى الأطراف.

* بمجرد الانتهاء من القسم الأيسر ، انتقلي إلى اليمين وطبقي الماسك على الشعر بالكامل.

• غطي رأسك بغطاء دش واتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة.

• بعد انقضاء 30 دقيقة ، اغسلي شعرك بشامبو وبلسم خفيف خالٍ من الكبريتات.

• كرري هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة