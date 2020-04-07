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مرأة

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:59 ص
طريقة عمل الحلاوة
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل
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أسماء عبد الحفيظ
تحتاج ربة المنزل - خاصة خلال العزل المنزلي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا- لإعداد المزيد والمزيد من الوجبات ،بشكل أمن للاسرة ،لذلك قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الحلاوة الطحينية ،أفضل من الجاهز وبتكاليف أقل .

مقادير عمل الحلاوة الطحينية :

كوب ونص لبن بودر .
كوب ونصف سكر بودر.
كوب طحينة.
فسدق.
زر ورد.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية :

* يخلط اللبن البودرة والسكر البودرة والملح ويقلب ثم الطحينة
* يمكن إضافة مقدار كوب من الطحينة حتى الحصول على عجينة
* يفرد كيس ثلاجة فى قالب وتفرد المكسرات ثم يصب خليط الطحينة ويضغط عليه
* يفضل تركها فى الثلاجة لمدة ليلة للتتماسك ثم تقطع وتقدم مع المكسرات على الوجه.

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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