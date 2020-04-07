أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل

الحلاوة الطحينية ،أفضل من الجاهز وبتكاليف أقل .

،بشكل أمن للاسرة ،لذلك

مقادير عمل الحلاوة الطحينية :

كوب ونص لبن بودر .

كوب ونصف سكر بودر.

كوب طحينة.

فسدق.

زر ورد.

* يخلط اللبن البودرة والسكر البودرة والملح ويقلب ثم الطحينة

* يمكن إضافة مقدار كوب من الطحينة حتى الحصول على عجينة

* يفرد كيس ثلاجة فى قالب وتفرد المكسرات ثم يصب خليط الطحينة ويضغط عليه