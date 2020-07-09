أحمد سامي: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول وأحمد ريان لاعب مميز.. فيديو

قال احمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ان الدوري المصري لا يوجد به مهاجم مثل مصطفي محمد نجم الزمالك في الوقت الحالي.





وأضاف سامي خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالصة المذاع على فضائسة اون تليم سبورت، أن يأتي من بعد مصطفى محمد احمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار الي الجونة.





وقال سامي إن، السبب في نقص المهاجمين المميزين في مصر هو رغبة الأندية علي مدار سنوات طويلة في التعاقد مع مهاجمين أجانب.





وأكمل: نادي الزمالك يحتاج لتدعيم الجبهة اليمني فقط ،حيث يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في كل المراكز.



