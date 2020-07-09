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رياضة

أحمد سامي: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول وأحمد ريان لاعب مميز.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:04 ص
احمد سامي
احمد سامي
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عمرو ابوبكر
قال احمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ان الدوري المصري لا يوجد به مهاجم مثل مصطفي محمد نجم الزمالك في الوقت الحالي. 

وأضاف سامي خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالصة المذاع على فضائسة اون تليم سبورت، أن يأتي من بعد مصطفى محمد احمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار الي الجونة. 

وقال سامي إن، السبب في نقص المهاجمين المميزين في مصر هو رغبة الأندية علي مدار سنوات طويلة في التعاقد مع مهاجمين أجانب. 

وأكمل: نادي الزمالك يحتاج لتدعيم الجبهة اليمني فقط ،حيث يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في كل المراكز.

واشار لاعب الأهلي الأسبق الى ان، الزمالك اصبح مختلف في البطولات الافريقية وهو أمر يرجع الي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي عمل نقلة في أداء الزمالك الأفريقي.
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