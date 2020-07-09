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محافظات

إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب سعد بغدادى أمس، الأربعاء، من فض فرح شعبى بشارع الجلاء؛ فور ورود شكوى من وجود تجمع بالشارع لإقامة فرح شعبي.

وكان ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وعلى الفور توجهت حملة برئاسة محمد محمود عبد اللطيف، نائب رئيس الحى، والفريق المعاون، المشكل من أحمد نشأت، مسئول الإشغالات بالفترة الليلية، ونادر محمد متابعة المحافظة. 

وتمكنت الحملة من فض التجمع حفاظًا على حياة المواطنين من وباء الكورونا، وتمت مصادرة المعدات، وتحرير محضر للمخالفين.

ويهيب رئيس حى غرب المنصورة، المواطنين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن أى مخالفة سيتم التصدى لها بحزم؛ حرصًا على سلامة المواطنين. 

وأشار إلى أن مخالفة تعليمات وزارة الصحة تزيد من خطر انتشار الفيروس، كما أن تجمعات الأفراح تعد مكانًا خصبًا لنشر الوباء.

إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين
إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين
إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين
إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين
إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين
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