إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين

وكان ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.





وعلى الفور توجهت حملة برئاسة محمد محمود عبد اللطيف، نائب رئيس الحى، والفريق المعاون، المشكل من أحمد نشأت، مسئول الإشغالات بالفترة الليلية، ونادر محمد متابعة المحافظة.



