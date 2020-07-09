تضامنا مع استقالات الشرقية.. نائب رئيس حزب المؤتمر يعلن استقالته

وأكد اللواء أشرف جيرة الله، أن استقالته كانت تضامنًا مع استقالة أمانة منيا القمح بالشرقية؛ لإصرار الهيكل التنظيمي للحزب على تهميش أداء أمانة منيا القمح، ورفض استخراج الكارنيهات الخاصة بالأعضاء.

وأعلن محمود أمين جادو، أمين حزب « المؤتمر » بأمانة منيا القمح بمحافظة الشرقية مساء أمس، الأربعاء، استقالته من حزب المؤتمر، اعتراضًا على العديد من التصرفات والسلوكيات داخل الهيكل التنظيمي للحزب بالقاهرة.









كما تقدّم أعضاء أمانة حزب « المؤتمر » بمنيا القمح وأمانات القرى التابعة للمركز بكامل تشكيلها باستقالات جماعية مُسبّبة.





وأكد محمود أمين جادو، أمين الحزب بمنيا القمح، أن الأمانة عملت فى الفترة السابقة بكل جهد وبكامل طاقتها وبجهودها الذاتية الشخصية ولم نتلق أى دعم مادى أو معنوى من الأمانة العامة بالقاهرة أو من الحزب على وجه العموم، ومع كل ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار شيء من الاستحقاقات الحزبية والمفترض والمنصوص عليها ببروتوكولات الأحزاب والتى تشمل بعض الأفعال التي نعترض عليها وهى من أصل حقوقنا الحزبية.





وأوضح «جادو» أن الاستقالة جاءت بسبب تعليق أمانة القاهرة قبول العضويات المُقدمة من أمانة منيا القمح أكثر من ثلاثة شهور والتى تتخطى 2000 عضوية بدون إبداء أى أسباب، بالإضافة إلى محاولة فرض بعض الشخصيات غير المؤهلة على الأمانة مما قد يكون نقطة ضعف مما تسبّب فى حدوث مشاكل داخل الأمانة.



