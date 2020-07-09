خلال جلسة مجلس الأمن.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أكدت دعمها للوصول لتسوية شاملة في الأزمة الليبية ..فيديو

قال محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية يتم عبرها ضمان السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية لليبيا.





وأضاف "عبد الحكم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي أكد أهمية استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، متابعا "إعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب، ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة في ليبيا من أبرز الأولويات".





وتابع أن الرئيس السيسي أكد ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية في ليبيا، لافتا إلى أن آثار تهديد تلك التدخلات يمتد إلى دول الجوار، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.





وألمح إلى خطاب وزير الخارجية أمام مجلس الأمن الذي بعث برسائل متعددة منها "أن غرب ليبيا أصبح ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية والتطرف، وأيضا لمقاتلي داعش الذين عادوا من جديد لاستيطان ليبيا".





وأوضح أن وزير الخارجية طالب المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى إدانة أي دعم للتطرف من قبل أي طرف إقليمي، لافتا إلى قيام تركيا بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى ليبيا، وذلك سيؤدي إلى زيادة الإرهاب وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة.





وأشار إلى أن وزير الخارجية، إلى أن موقف مصر مازال يرتكز على مبادئ مبادرة "إعلان القاهرة"، والذي بدوره يتفق مع قرارات قمة برلين ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.



