رسميا.. تدشين سيان رودستر الهجينة من لامبورجيني

أعلنت شركة لامبورجيني Automobili Lamborghini عن طرازها الجديد الرائع سيان رودستر من فئة السيارات رياضية فائقة مكشوفة هجينة بإصدار محدود بمحرّك V12 الأيقوني .





ويضم تصميم سيان رودستر من لامبورجيني ، سقف مكشوف، وواحدة من أروع قمرات القيادة على الإطلاق، إذ إنها سيارة مكشوفة للقيادة المثيرة دومًا في الهواء الطلق مع الدرب الذي تسير فيه لامبورجيني نحو جعل سياراتها كهربائية في المستقبل.





وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أوتوموبيلي لامبورجيني"، "تجسّد سيان رودستر روح لامبورجيني بشكل كامل، فهي تعبير عن التصميم الأخّاذ والأداء الاستثنائي، لكن بشكل أهم تتبنّى تقنيات مستقبلية مهمّة، فنظام توليد الحركة الهجين المبتكَر في سيان يحتفي بالتوجّه الذي تعتمده السيارات الرياضية الفائقة من لامبورجيني".





وأكد "دومينيكالي"، أن "سيان رودستر المكشوفة هى رغبة الاستمتاع بنمط حياة لامبورغيني الأرقى مع مضيّنا نحو الغد الذي يتطلّب جعل السيارات كهربائية مستقبلًا".





وأوضح "دومينيكالي"، أنه سوف تظهر سيان رودستر للمرّة الأولى بلون أزرق Blu Uranus والذي تم اختياره بشكل خاص من قِبَل مركز Centro Stile لدى ’لامبورجيني‘ بالتعاون مع قسم Ad Personam التابع للشركة، واللذين يعملان معًا مع كل عميل لسيارة ’سيان‘ لأجل تنفيذ عملية التخصيص الكاملة للألوان واللمسات النهائية التي تميّز سيارته الرودستر.





ويولد النظام الهجين لسيارة سيان رودستر أعلى قوّة ممكنة عبر الحل الأخف والذي يجمع بين محرّك V12 مع نظام توليد حركة جديد، ويتكامل مولّد كهربائي بقوّة 48 فولت يولّد 34 حصانًا مع علبة التروس لتوفير استجابة فورية وأداء محسّن.





كما يدعم المولّد الكهربائي المناورات منخفضة السرعة مثل الرجوع للخلف والركن عبر الطاقة الكهربائية.



