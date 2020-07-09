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أخبار العالم

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:46 ص
خلل خطير بمروحية
خلل خطير بمروحية رئيس أركان إسرائيل
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سمر صالح
كشفت القناة 12 العبرية، عن خلل خطير حدث في مروحية رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي وسقطت الطائرة على ارتفاع 100 قدم.

 
وأكدت القناة العبرية، أنه خلال الحدث، توقف محرك من أصل محركين عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر الكنيست إلى إحدى قواعد الجيش.


وأضافت القناة أنه خلال محاولة السيطرة أوقف الطيارون المحرك الثاني، وبدأت المروحية تهوى من ارتفاع 100 قدم حتى وصلت لحوالي 30 مترا من الأرض.


وتابعت أن الطيارين أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ فقاموا فورا بتشغيل المحرك وتمكنوا من السيطرة على المروحية، وقرروا الاستمرار في الرحلة حتى قاعدة تل نوف، ولم تقع إصابات في الحادث، وفتح الجيش تحقيقا.
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