كورونا يضرب جيش إسرائيل.. كتيبة نحشون تدخل العزل بالكامل.. ووزير الدفاع بالحجر الصحي

دخل جنود كتيبة نحشون التابعة للواء كفير إلى العزل في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن جنديا في الكتيبة أقام حفلة عيد ميلاد بحضور رفاقه فيها وتبين أن إحدى المجندات المشاركات مصابة بفيروس كورونا، ومن المرجح أن تتم محاكمة من أقام الحفل.

وأوضحت أن بعد أيام قليلة تم فحص عدد من الجنود من المشاركين في الحفل وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، وتقرر نقلهم جميعا للعزل حتى إشعار آخر.





ودخل رئيس وزراء إسرائيل البديل ووزير الدفاع بيني جانتس، الحجر الصحي، بعد مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت الصحف العبرية أنه "بسبب الاشتباه في مخالطته لمريض كورونا مساء الأحد الماضي، وبعد التشاور مع المسؤولين الطبيين، قرّر جانتس دخول الحجر الصحي، حتى يتم إجراء اختبار كورونا والتحقيق الوبائي.