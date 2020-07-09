توتنهام ضيفا ثقيلا على بورنموث بـ الدوري الإنجليزي





ويسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي.





على الجانب الآخر يطمح بورنموثث في استغلال عامل الأرض لانتزاع فوزا ثمينا من السبيرز للهروب من دوامة الهبوط.





ويحتل توتنهام المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 27 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي إيفرتون مع ساوثهامبتون، وأستون فيلا مع مانشستر يونايتد.

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره بورنموث في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.