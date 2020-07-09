الضحك دواء رخيص.. سامح حسين يشارك جمهوره صورة جديدة

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق سامح حسين علي الصوره قائلا: "إضحك كلما إستطعت ... فالضحك دواء رخيص".
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه وجاءت تعليقاتهم كالتالي :
- الضحكه بتنور
- احلي ضحكه
- حلو في كل حاجه
اقرأ أيضا :
وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.
مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي
View this post on Instagram
إضحك كلما إستطعت ... فالضحك دواء رخيص 😁😀 #سامح_حسين 🎭
A post shared by Sameh Hussein (@samehhusseinofficial) on