مرصد الأزهر يثمِّن قرار مدينة كندية بتعليق إعلاناتها على «فيسبوك» لمواجهة العنصرية

أعلن مارك ديمرز، رئيس بلدية «لافال» الواقعة في مقاطعة «كيبيك» الكندية، خلال اجتماع مجلس المدينة، أمس الأول الثلاثاء، تعليق جميع الاستثمارات الإعلانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» طوال شهر يوليو الجاري؛ وذلك على خطى الإجراء الذي اتَّخذته حكومة «كيبيك» لمواجهة رسائل الكراهية والعنصرية والتمييز.









وتهدف إدارة المدينة من وراء ذلك الإجراء إلى فرض مزيد من السيطرة على ما يتم بثُّه عبر صفحات «فيسبوك» من رسائل مثيرة للكراهية والعنصرية والتمييز، في مقابل دعم كل ما من شأنه «تعزيز قيم الشمول والتنوع» التي تدعو إليها المدينة.









من جانبه، ثمِّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خطوة تعليق مدينة «لافال» الكندية إعلاناتها على «فيسبوك»، داعيًا مواقع التواصل الاجتماعي إلى اتِّخاذ إجراءات فاعلة وحقيقية تجاه الرسائل التحريضية والتمييزية؛ وذلك من أجل خلق بيئة صحية وآمنة تعلو فيها مبادئ الإنسانية وقيم العيش المشترك وقبول الآخر، دون النظر إلى لون أو عرق أو دين.