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رياضة

وكيل حميد أحداد لصدى البلد: سيعود للزمالك فى حالة عدم تفعيل الرجاء بند شرائه نهائيًا

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:14 م
حميد أحداد
حميد أحداد
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رشا حسين
تحدث محمد عزيز وكيل أعمال المغربى حميد أحداد مهاجم فريق الرجاء والمعار من نادى الزمالك، عن مستقبل اللاعب فى الفترة المقبلة.

وقال وكيل أحداد فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" عودة حميد لصفوف الزمالك ستتوقف على موقف فريق الرجاء من تفيعلهم لبند الشراء النهائى من نادى الزمالك.

وأوضح محمد عزيز أن أحداد لاعب محترف وسيقدم أقصى مجهود لديه إذا عاد لنادى الزمالك أو استمر بالرجاء من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة.


وأنهى وكيل اللاعب حديثه، بأن باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعرف إمكانيات حميد جيدًا لأنه دربه بالرجاء، وفى حالة عودته لصفوف الفريق سيتفيد كثيرًا من تواجد كارتيرون.

وانتقل حميد أحداد لصفوف فريق الرجاء المغربى الموسم الماضى، من الزمالك معارًا لمدة موسم، وبنية الشراء النهائى بعد انتهاء المدة.
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