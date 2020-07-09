وكيل حميد أحداد لصدى البلد: سيعود للزمالك فى حالة عدم تفعيل الرجاء بند شرائه نهائيًا

تحدث محمد عزيز وكيل أعمال المغربى حميد أحداد مهاجم فريق الرجاء والمعار من نادى الزمالك، عن مستقبل اللاعب فى الفترة المقبلة.
وقال وكيل أحداد فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" عودة حميد لصفوف الزمالك ستتوقف على موقف فريق الرجاء من تفيعلهم لبند الشراء النهائى من نادى الزمالك.
وأوضح محمد عزيز أن أحداد لاعب محترف وسيقدم أقصى مجهود لديه إذا عاد لنادى الزمالك أو استمر بالرجاء من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة.
وأنهى وكيل اللاعب حديثه، بأن باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعرف إمكانيات حميد جيدًا لأنه دربه بالرجاء، وفى حالة عودته لصفوف الفريق سيتفيد كثيرًا من تواجد كارتيرون.
وانتقل حميد أحداد لصفوف فريق الرجاء المغربى الموسم الماضى، من الزمالك معارًا لمدة موسم، وبنية الشراء النهائى بعد انتهاء المدة.