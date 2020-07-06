وكيل حميد أحداد يكشف موقف اللاعب النهائى من اللعب أمام الزمالك.. خاص

كشف محمد عزيز وكيل أعمال المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الرجاء المغربى، والمعار من نادى الزمالك، عن موقف حميد النهائى من المشاركة أمام فريقه الزمالك بنصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.





وقال وكيل أحداد فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن مشاركة حميد أحداد فى المباراة سيتم حله بشكل ودى بين إدارة النادين، واحتمالية مشاركته كبيرة.





وأضاف عزيز، أن بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام فريقه غير معترف به من جانب الفيفا، ولكن إدارة الزمالك طلبت وضعه بين بنود العقد ووافقت الإدارة بنادى الرجاء من أجل إتمام الصفقة وتقوية العلاقة الجيدة بنادى الزمالك.





ويواجه الزمالك فريق الرجاء فى شهر سبتمبر المقبل، بالدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال افريقيا من مباراة واحدة وفقًا لقرارات الكاف من أجل تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وانتقل حميد أحداد لفريق الرجاء الموسم الماضى معارًا من نادى الزمالك بعقد لمدة لعام ونية البيع النهائى.