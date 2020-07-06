وكيل حميد أحداد يكشف موقف اللاعب النهائى من اللعب أمام الزمالك.. خاص

كشف محمد عزيز وكيل أعمال المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الرجاء المغربى، والمعار من نادى الزمالك، عن موقف حميد النهائى من المشاركة أمام فريقه الزمالك بنصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وقال وكيل أحداد فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن مشاركة حميد أحداد فى المباراة سيتم حله بشكل ودى بين إدارة النادين، واحتمالية مشاركته كبيرة.
وأضاف عزيز، أن بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام فريقه غير معترف به من جانب الفيفا، ولكن إدارة الزمالك طلبت وضعه بين بنود العقد ووافقت الإدارة بنادى الرجاء من أجل إتمام الصفقة وتقوية العلاقة الجيدة بنادى الزمالك.
ويواجه الزمالك فريق الرجاء فى شهر سبتمبر المقبل، بالدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال افريقيا من مباراة واحدة وفقًا لقرارات الكاف من أجل تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وانتقل حميد أحداد لفريق الرجاء الموسم الماضى معارًا من نادى الزمالك بعقد لمدة لعام ونية البيع النهائى.