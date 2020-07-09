محافظ الجيزة يكلف بضبط أصحاب البناء المخالف وعدم الاقتصار على الإزالة فقط

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.





وشدد محافظ الجيزة على ضرورة مواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.







جاء ذلك خلال اللقاء الذي يعقده محافظ الجيزة، بجميع رؤساء الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة، بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال ازالة البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة، والذي يأتي بالتزامن مع حملة الازالات الكبيرة التي تشنها محافظة الجيزة البناء المخالف في مختلف الأحياء والمراكز.





ويأتي اللقاء الذي يترأسه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بحضور، ابراهيم الشهابي، و هند عبد الحليم نائبا محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد.