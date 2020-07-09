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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال نقل الطلاب لمقار الامتحانات

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:05 م
تعليم سوهاج
تعليم سوهاج
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خالد رياض
 ترأس الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الهدف من الاجتماع مناقشة إجراءات وآليات واستعدادات إدارة السيارات لنقل الطلاب واعضاء هيئة التدريس وأعضاء فريق الجهاز الادارى إلي مقرى الجامعة القديم و الجديد، وذلك أثناء فترة امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة المختلفة، حيث أكد علي ضرورة استعداد فرق العمل المختلفة بالإدارة من قسمى التشغيل والصيانة لخدمة طلاب الجامعة وجميع منسوبيها، وتجهيز جميع مركبات الجامعة للعمل بكامل طاقاتها خلال فترة الامتحانات.


وشدد "عزيز" علي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أبناء الجامعة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعقيم وتطهير قسمى التشغيل والورش  وتطهير جميع المركبات المستخدمة بمواد التعقيم والمطهرات قبل وبعد نقل الركاب، والتزام كافة مستخدمى المركبات من السائقين وجميع الركاب بارتداء الكمامات ومنع دخول من لا يلتزم بذلك.


وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة عدد من المقترحات وآليات العمل داخل إدارة السيارات، حيث أوصي رئيس الجامعة بإنشاء قواعد بيانات إلكترونية لجميع مركبات الجامعة، التى قاربت على المائة مركبة بعد تزويدها بعدد ١٦ مركبة جديدة من مختلف الأنواع، تحتوي علي بيانات ومعلومات خاصة بكل مركبة وذلك لمواكبة تطورات التحول الرقمى بالجامعة وتسهيل إجراءات العمل بالإدارة ، كما تمت الموافقه علي إنشاء جراج مجمع للمركبات علي مساحة ٦٠٠٠ متر مربع، بمقر الجامعة الجديدة وملحق به مخزن وورشة صيانه مجهزة على أحدث طراز لتفى باحتياجات تطبيق خطة الصيانة لجميع مركبات الجامعة وتقديم خدماتها للمجتمع المحيط.


 كما وافق رئيس الجامعة علي تكليف مشرفًا علي تراخيص المركبات واستخراجها في موعدها المحدد، و تعديل تعريفة الحوافز للعاملين بالإدارة لتشجيعهم على القيام بمهامهم على المستوى المنتظر منهم،  بالإضافه دعم قسم التشغيل بتسليم السائقين الجدد العمل لسد العجز فى أعداد السائقين بعد زيادة أعداد المركبات،  ودعم قسم الصيانة بعدد خمسة ميكانيكي سيارات لتنفيذ الخطة الموضوعة  لأعمال الصيانه ، كما تمت الموافقه علي تخصيص أتوبيس خاص بطلاب كلية التمريض لنقلهم لأماكن التدريب الميدانى الخاصة بهم.


وأضاف "عبدالخالق" أن رئيس الجامعة أكد علي مراجعة كافة إجراءات السلامه المهنية داخل المركبات وتزويدها بطفايات الحريق، حيث وجه تعليماته بتشكيل لجنة دائمه لمتابعة أعمال صيانه واستهلاك السيارات علي مدار العام حيث كلف مدير عام التوجية المالي والإداري بمتابعة تشكيل تلك اللجنة.


حضر الاجتماع المهندس  أيمن بطرس مدير إدارة السيارات، و عبد الناصر عبد الحليم مدير عام الإدارة العامة للعقود والمشتريات، و السيد البدوي مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، و ابو الحمد مدير إدارة الشئون العامة.


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