تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد عيد

أكد الفنان أحمد عيد أنه بصحة جيدة، وأنه لا صحة لأخبار تدهور حالته الصحية كما جاء على لسان أحد الأشخاص، مؤكدا لـ"صدى البلد" أن نقابة المهن التمثيلية لا تتخلى عن أعضائها.



من جانبه أكد مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية أن ترويج الفنان الهارب عمرو واكد لإصابة أحمد عيد هدفه الهجوم على النقابة والدولة.





وأضاف المصدر أن النقابة تحاول القيام بدورها تجاه أعضائها بشكل متواصل.







كان الفنان الهارب عمرو واكد قد روج لأخبار إصابة الفنان أحمد عيد بغيبوبة سكر بمنزله، وأن نقابة المهن التمثيلية تجاهلته، وهو ما نفاه الفنان أحمد عيد بشكل قاطع.



