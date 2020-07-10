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برلمان

التجمع: حصر أعداد مرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية غدا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:02 ص
حزب التجمع
حزب التجمع
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معتز الخصوصى

قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن لجنة الانتخابات المركزية لحزب التجمع ستقوم بحصر أعداد مرشحيها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات على المقاعد الفردية غدا السبت.


وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أمانات الحزب بالمحافظات لازلت تتلقى طلبات الترشح من أعضائها لإنتخابات مجلس الشيوخ المقبلة على النظام الفردى ، ولذلك فليس هناك أى حصر بأعداد المرشحين حتى الآن.


وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أننا عرضنا على أمانات الحزب بالمحافظات تلقى طلبات الترشح على النظام الفردى وعدم الحديث عن القائمة ، لأن المشاورات حول القائمة تخضع لإمكانية تواصل الحزب مع الأحزاب الاخرى لأنه حزب التجمع لن يعد قائمة خاصة به.


وأوضح أن مشاركة حزب التجمع فى مشاورات الأحزاب بشأن تشكيل قائمة إنتخابية يتوقف على ضرورة ان يكون هناك تحالف انتخابي واسع من القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلة فى إطار الشراكة الوطنية، بحيث يمثل فى هذا التحالف التيارات الليبرالية والوسط واليسارية ، مشيرا إلى أننا لو لم نجد أن الأمور ملائمة بالنسبة لنظام القائمة سنكتفى بالفردى فقط.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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