بأسعار منافسة.. محافظ سوهاج: إنتاج الكمامات بطهطا يحقق الاكتفاء الذاتى

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج ، إنه تفقد أمس عددا من المشروعات بمدينة طهطا وتفقد مركزا خاصا بالقوى العاملة، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء مجموعة من الورش واقامة دورات تدريبية مع الوزارة هناك.









وأضاف "الفقى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية كانتا سباقتين بتوقيع بروتوكول لتصنيع الكمامات القماشية بأسعار منافسة وأقل بكثير من أسعار القطاع الخاص.









واشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين شركة المياه وبين وزارة القوى العاملة تحت إشراف محافظة سوهاج، و شركة المياه تتولى توريد الخامات وزيادة تعقيم وتغليف الكمامات.









وتابع أن القوى العاملة لديها الورش الخاصة بها، مما سيحقق اكتفاء ذاتيا من تلك الكمامات، حيث إن اول طرح لتلك الكمامات فى حدود 5 ألاف كمامة.