البنك المركزي: التضخم في مصر يسجل معدلات سالبة في يونيو الماضي

أعلن البنك المركزي المصري عن تلاشي معدلات التضخم الشهرية في مصر بنهاية يونيو الماضي لتسجل نسبة سالبة بـ 0.3% بعد أن كان 0.3% في مايو السابق له من نفس العام.









قال البنك في تقرير صادر عنه اليوم، إن معدلات التضخم السنوية سجلت 1% بنهاية يونيو الماضي بعد أن كنت 1.5% في مايو السابق لها بنسبة تراجع 0.5% .





كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن اليوم، عن انخفاض معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين إلي 0.2% في يونيو الماضي بعد أن وصل لـ0.8% في مايو السابق بمعدل تراجع بنسبة 0.6%.



