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اقتصاد

البنك المركزي: التضخم في مصر يسجل معدلات سالبة في يونيو الماضي

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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محمد يحيى
أعلن البنك المركزي المصري عن تلاشي معدلات التضخم الشهرية في مصر بنهاية يونيو الماضي لتسجل نسبة سالبة بـ 0.3% بعد أن كان 0.3% في مايو السابق له من نفس العام.


قال البنك في تقرير صادر عنه اليوم، إن معدلات التضخم السنوية سجلت 1% بنهاية يونيو الماضي بعد أن كنت 1.5% في مايو السابق لها بنسبة تراجع 0.5% .

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن اليوم، عن انخفاض معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين إلي 0.2% في يونيو الماضي بعد أن وصل لـ0.8% في مايو السابق بمعدل تراجع بنسبة 0.6%.

ووصلت معدلت التضخم السنوية لأسعار المستهلكين لـ 5.6% في يونيو الماضي بعد أن كانت 4.7% في مايو السابق بسبب التأثير السلبي لفترة الأساسي.
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