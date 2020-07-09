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رياضة

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:27 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

علق الفنان نبيل الحلفاوي على احتفال نادي الزمالك وجماهيره  بـ "نادي القرن الافريقي" ظنا منهم ان الاتحاد الافريقي منحه للأهلي وهم أحق منه.


وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏فيه ناس صعب إنها تفهم فكرة الوزن النسبي للإنجازات على مدى قرن كامل.. بالنسبة لها عدد البطولات أسهل. حتى لو خدتها خلال عشر سنوات مثلا ونمت 90 سنة".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎كلام حضرتك ينطبق تماما  على النادى الأهلى لأن  معظم بطولاته  كانت فى ثمانينيات القرن العشرين" و" ‏‎واضح من التعليقات ان الناس مش عايزه تفهم انك لو في اختبارات اخر العام و عدد المواد مثلا ١٠ فلو جبت الدرجه النهائيه في ٥ مواد و صفر في تلات مواد غير انك ساقط و هتعيد السنه الا ان اللي جاب الدرجه النهائيه في ٣ مواد و تلات ارباع الدرجه في ٧ مواد جاب اكتر و نجح".


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وفي سياق اخر ينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

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