AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اغتصبني.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين.. ووالدتها تنهار على الهواء

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:20 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
روت أمل محمد قصة تعرضها لـ الاغتصاب قبل فرحها بأسبوعين.

 
وقالت أمل محمد في حوارها في برنامج " مصر  في القلب " المذاع على قناة " المحور " ، :" عندما كنت طالبة في اولى ثانوي كنت مخطوبة وكنت سأتزوج بعد اسبوعين وكان هناك شاب آخر زميل لي في المدرسة وتقدم أكثر من مرة للزواج مني ولكنني رفضت ".


وأضافت:"  هذا الشاب فضل يطاردني  وأثناء خروجي من الدرس وماشية في الشارع لقيت هذا الشاب بينادي عليا".


وتابعت امل محمد:"  هذا الشاب شدني في مكان وقفل عليا في مكان مهجور وتعدى عليا وانا حاولت اني اجري واصوت ومحدش سمعني  واغتصبني بالعافية وضربني واغمى عليا وفقدت الوعي".


وأكملت :"  عندما استعدت الوعي شعرت بتعب وهذا الشاب أرسل رسالة إلى خطيبي يحذره من الزواج مني بعد قيامه باغتصابي ".


ودخلت والدتها في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديث ابنتها، وقالت فاطمة والدة ضحية الاغتصاب :" الشاب ده كان يطارد بنتي في كل مكان، ودمر حياة بنتي ودمرنا كلنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عوروني واغتصبوني.. حكاية منة عبد العزيز ومازن إبراهيم بين براءة الأطفال وفجور التيك توك

"بنتي مخطوبة وجالها عريس دلوقتي ومحتارة بينهم" .. متصلة تثير استياء شيخ على الهواء.. فيديو

بعدما روت تجربتها مع المتحرش.. الجمهور يطارد للا فضة

سلمى اختطفت من 7 سنوات وأسرتها مازالت تحتفل بعيد ميلادها..والدة الطفلة: نفسى أشوفها قبل ما أموت .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد عيد

اغتصبني.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين.. ووالدتها تنهار على الهواء

سمير فرج: المناورة حسم 2020 ردع لمن يهمه الأمر .. فيديو

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

أحمد بدير: أنا أقل من أن أقيّم الفنان عبد المنعم مدبولي

أخبار الرياضة.. إصابة جديدة بكورونا في الزمالك.. شوبير يكشف اسم صفقة الأبيض المدوية.. الأهلي يعلن ضم طاهر محمد طاهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

فستان زفافها بالتقسيط وسيارتها بلا رخصة وتفضل الخيل .. أسرار في حياة الملكة اليزابيث