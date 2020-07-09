اغتصبني.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين.. ووالدتها تنهار على الهواء

روت أمل محمد قصة تعرضها لـ الاغتصاب قبل فرحها بأسبوعين.





وقالت أمل محمد في حوارها في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة " المحور " ، :" عندما كنت طالبة في اولى ثانوي كنت مخطوبة وكنت سأتزوج بعد اسبوعين وكان هناك شاب آخر زميل لي في المدرسة وتقدم أكثر من مرة للزواج مني ولكنني رفضت ".









وأضافت:" هذا الشاب فضل يطاردني وأثناء خروجي من الدرس وماشية في الشارع لقيت هذا الشاب بينادي عليا".









وتابعت امل محمد:" هذا الشاب شدني في مكان وقفل عليا في مكان مهجور وتعدى عليا وانا حاولت اني اجري واصوت ومحدش سمعني واغتصبني بالعافية وضربني واغمى عليا وفقدت الوعي".









وأكملت :" عندما استعدت الوعي شعرت بتعب وهذا الشاب أرسل رسالة إلى خطيبي يحذره من الزواج مني بعد قيامه باغتصابي ".









ودخلت والدتها في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديث ابنتها، وقالت فاطمة والدة ضحية الاغتصاب :" الشاب ده كان يطارد بنتي في كل مكان، و دمر حياة بنتي ودمرنا كلنا".



