نائب وزير التعليم يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة التجاوزات المرصودة .. غدا

يعقد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم ، غدا السبت القادم اجتماعا عاجلا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء غرفة العمليات المحلية بالمديرية والادارة التعليمية.





يأتي ذلك لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجان السير، ومراكز توزيع الكراسة الامتحانية ، بعد أن رصدت الوزارة بعض التجاوزات بلجان السير .





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ومن المقرر خلال هذا الاجتماع أن يشدد حجازي على حرص الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق امتحانات منضبطة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.





جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.





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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).