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توك شو

المستشار الطبى لمجلس الوزراء: رئيس الحكومة فخور بأمانة سائق التوك توك

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:53 م
سائق التوكتوك
سائق "التوكتوك"
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة فخور بالعمل الذى قام به سائق "التوكتوك"، الأمين، لافتًا إلى أنه قدم إلى مقر المجلس اليوم، وقام الدكتور أحمد حنفى باصطحابه إلى مستشفى الحلمية العسكرى، وتم فحص قدميه التى تعرضت لحروق شديدة قبل ذلك.

وأضاف "المصرى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السائق الأمين الآن محجوز فى جناح الحروق بمستشفى الحلمية العسكرى، وتم عمل التحاليل الطبية والكشف الطبى اللازم له من أجل بدء رحلة العلاج، وتابع:"رئيس الوزراء وجه بمتابعة الحالة الطبية للسائق الأمين الذي أعاد مشغولات ذهبية إلى مالكها بالدقهلية".

من جانبه وجه محمد صبرى عبد العزيز، سائق التوك توك، الأمين ، خلال اتصال هاتفى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه وعلاجه على نفقة المجلس، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى عليه اليوم الخميس.

وتابع السائق الأمين: "أشكر رئيس الوزراء وكل شخص وقف جنبى".
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