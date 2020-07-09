بعد غياب طويل.. جورج وسوف في حفله الأول مع هيئة الترفيه وروتانا

أكملت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وهرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، نجاحاتهما المشتركة في حفلات الصيف "مكملين معاكم"، التي تهدف الى إسعاد الناس من داخل بيوتهم في ظل الظروف الراهنة، بحفل مميز أحياه سلطان الطرب جورج وسوف عاد من خلاله "ابو وديع" للساحة الفنية بعد انقطاع طويل عن الحفلات، وتم بث السهرة "اونلاين - مباشر" للجمهور عبر تطبيق "شاهد VIP”.





وفي حفل "هيئة الترفيه" و"روتانا" غنى جورج وسوف قرابة الساعتين اجمل اغاني مشواره الفني ملبيا طلبات الجمهور الذي تواصل معه عبر حساباته الشخصية وحسابات "روتانا" على مواقع التواصل الاجتماعي، متنقلا ما بين الطربي والفولكلوري والإيقاعي والرومانسي، مغردا : "صابر وراضي، بستنى باليوم واليومين، قلب العاشق ، الصبر طيب، خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، اَي دمعة حزن، شكر بكر".





يعد هذا الحفل هو الأول لجورج وسوف "اونلاين"، كما انه الأول له مع "هيئة الترفيه"، ايضا هو الاول له مع "روتانا" في عهده الجديد، وعن هذا كله كشف بشفافية عن مشاعره، قائلا: "لا أخفيكم ان تجربة الاونلاين بالنسبة لي جديدة لكن عندي فرحة كبيرة بقلبي اني عّم اتواصل مع حبايبي وغنيلهم مباشرة وفرحهم وافرح فيهم.. وانا حبيت كتير هالفكرة ، واللي طلع هالفكرة هو فعلا انسان ذكي وصاحب فكر".

وعلى هامش حفل الوسوف، توجه المكتب الاعلامي بروتانا اليه بالسؤال: كيف تقيم تعاونك الأول مع "الهيئة العامة للترفيه" ؟ وكيف تصف عودتك لبيتك "روتانا" من خلال هذه السهرة ؟ فأجاب :"اكيد بيشرفني اتعامل مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وخصوصي ان الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي ال الشيخ هو اخ وصديق غالي على قلبي .. ورجل مميز بكل ما في الكلمة من معنى".





ويضيف "ابو وديع" : "اما بالنسبة لروتانا فبالفعل اعتبر نفسي حجر من حجارة اساسها، وعندي كل الثقة دون ادنى شك انهم يحبوني من قلبهم، وفي المقابل اكن لهم كل محبة من قلبي وخصوصي الحبيب الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي الذي تربطني به معرفة وصداقة من عام 1980 وذلك قبل ان يصبح رئيسا لشركة روتانا، ورغم اننا اصحاب.. لكن هذا لا يمنع اننا من وقت لاخر تحدث بيننا خلافات صغيرة ، المهم ان اللي في القلب يظل في القلب، ومعروف عني اني انسان لو شو ما صار لا أبيع من كانت تجمعني به "عشرة عمر" وأيام حلوة .. وان شاء الله يصير في تعاون جديد مع روتانا وكل شي بوقته حلو .. وباختصار، روتانا يعني انا".





ولأن الحفل جاء من مقر إقامة الوسوف حاليا في لبنان، تم الاطمئنان عليه بسؤاله: كيف كانت الجلسة في البيت والتباعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العالم؟ ، فأجاب: "هذا الوباء الذي جاءنا واسمه كورونا هو من وجهة نظري غضب من الله ، وانا في الفترة الاولى كنت عايش لحالي في مدينتي كفرون بسوريا واطلع ساعة زمان أتمشى ثم ارجع ع بيتي، وكنت دائما متواصل مع الناس وبسمع شو عّم يصير من اخبار . فالكل يتحدث ان هذا الوباء "كتير خطير" والكل قلق.. بس طالما في شركات مثل "روتانا" تقدم فن راقي ويسعد الجمهور ، هذا يساهم في تخفيف عبئ الخوف عند الناس والتقرب منهم في هذه الايام الصعبة من خلال السوشيال ميديا".





اخيرا، كشف جورج وسوف ان لديه أعمالًا غنائية جديدة انتهى منها، احدها سيطلقه قريبا عبر السوشيال ميديا، متمنيا ان تنال هذه الاعمال إعجاب الجمهور تماما كما نال حفله مع "هيئة الترفيه" و"روتانا" رضاهم وتقديرهم.