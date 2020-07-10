لم يلتزموا بالكمامات.. طبيب يكشف أسباب الزيادة الضخمة في أعداد إصابات كورونا في أمريكا

قال الدكتور زياد مطر أستشاري أمراض الرئة والصدر مستشفيات أورلاندو هيلث بأمريكا، إنه خلال الفترة الأخيرة هناك تزايد كبير في أرقام المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف مطر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،: "المواطنون في أمريكا تجمعوا بشكل كبير في المطاعم والملاهي الليلية وكان هناك تكدسات داخل تلك المطاعم".





يتم إجراء عدد كبير من الفحوصات ومسحات فيروس كورونا وهو أحد أسباب اكتشاف عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا"، مضيفا:" معدلات الوفيات في أمريكا انخفضت بنسبة كبيرة". وتابع: "إجراءالفحوصات





وأكمل استشاري أمراض الرئة والصدر مستشفيات أورلاندو هيلث بأمريكا : " معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا في الفئة العمرية الشبابية من 18 وحتى 50 عاما".



