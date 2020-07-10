AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم يلتزموا بالكمامات.. طبيب يكشف أسباب الزيادة الضخمة في أعداد إصابات كورونا في أمريكا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:46 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور زياد مطر  أستشاري أمراض الرئة والصدر مستشفيات أورلاندو هيلث بأمريكا، إنه  خلال الفترة الأخيرة هناك تزايد كبير في أرقام المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف  مطر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،: "المواطنون في أمريكا  تجمعوا بشكل كبير  في المطاعم والملاهي الليلية وكان هناك تكدسات داخل تلك المطاعم".

وتابع: "يتم إجراء عدد كبير من الفحوصات ومسحات فيروس كورونا وهو أحد أسباب اكتشاف عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا"، مضيفا:"  معدلات الوفيات في أمريكا انخفضت بنسبة كبيرة".

وأكمل  استشاري أمراض الرئة والصدر مستشفيات أورلاندو هيلث بأمريكا: "معظم الحالات المصابة بفيروس  كورونا في الفئة العمرية الشبابية من 18 وحتى 50 عاما".

ولفت زياد مطر: "المواطنون في أمريكا لم  يلتزموا بارتداء الكمامات بشكل مستمر، والمظاهرات في شوارع أمريكا في الفترة الأخيرة أدت إلى انتشار العدوى بفيروس كورونا، ونتوقع أن يصل عدد الوفيات في أمريكا بفيروس كورونا إلى 150 ألف وفاة بنهاية شهر يوليو بسبب عدم مراعاة الإجراءات الصحية البسيطة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير.. أمريكا تسجل 1568 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

1426 حالة جديدة ترفع حصيلة وفيات كورونا بأمريكا إلى 82246

برلماني يطالب بحظر كامل في عيد الفطر.. ويؤكد: عودة المطاعم للعمل مرفوضة

مصر تتفوق على أمريكا فى معركة الكورونا

خطر قاتل من وراء احتجاجات جورج فلويد.. وباحثون : أوقفوا المظاهرات

الوضع رهيب في أمريكا بسبب كورونا.. مظاهرات مشتعلة ومواجهات متجددة .. أزمات سياسية وكوارث اقتصادية.. وجدل بشأن خطورة استمرار الاحتجاجات

ترشيحاتنا

بشرى .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

أخبار الرياضة.. نتائج مباريات أوروبا.. ومفاجأة من مرتضى منصور.. وتوقيع طاهر محمد للأهلي رسمياََ

20 حالة تراجع.. انحسار وفيات كورونا في مصر

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

تعرف على مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد