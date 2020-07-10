أحمد حاتم يكشف كواليس فيلم الغسالة وموعد عرضه.. فيديو

روى الفنان أحمد حاتم ، تفاصيل فيلمه الجديد " الغسالة".





وقال أحمد حاتم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،: " تم الانتهاء من تصوير فيلم الغسالة ".





وتابع أحمد حاتم:" يؤدي مرحلة من مراحل شخصية دكتور عمر في الفيلم، وهذا الطبيب في كلية علوم يحاول أن ينتج غسالة تساعده في العمل".





ولفت أحمد حاتم: " كان من المفترض أن يعرض الفيلم في عيد الفطر ولكنه تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ".



