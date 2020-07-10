أحمد حاتم يكشف كواليس فيلم الغسالة وموعد عرضه.. فيديو

روى الفنان أحمد حاتم، تفاصيل فيلمه الجديد " الغسالة".
وقال أحمد حاتم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،: " تم الانتهاء من تصوير فيلم الغسالة ".
وتابع أحمد حاتم:" يؤدي مرحلة من مراحل شخصية دكتور عمر في الفيلم، وهذا الطبيب في كلية علوم يحاول أن ينتج غسالة تساعده في العمل".
ولفت أحمد حاتم: "كان من المفترض أن يعرض الفيلم في عيد الفطر ولكنه تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ".
وأكمل أحمد حاتم: "في حال انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا والسماح بفتح السينمات بنسب جيدة لا تزيد عن 50% ، سوف يتم عرض الفيلم في عيد الأضحى".