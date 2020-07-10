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توك شو

أحمد حاتم يكشف كواليس فيلم الغسالة وموعد عرضه.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:26 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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هاني حسين
روى الفنان أحمد حاتم،  تفاصيل  فيلمه الجديد " الغسالة".

وقال  أحمد حاتم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،: " تم الانتهاء من تصوير فيلم الغسالة ".

وتابع أحمد حاتم:"  يؤدي  مرحلة من مراحل شخصية دكتور عمر في الفيلم، وهذا الطبيب في كلية علوم يحاول أن ينتج غسالة تساعده في العمل".

ولفت أحمد حاتم: "كان من المفترض أن يعرض الفيلم في عيد الفطر  ولكنه تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ".

وأكمل أحمد حاتم: "في حال انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا والسماح  بفتح السينمات  بنسب جيدة لا تزيد عن 50% ، سوف  يتم عرض الفيلم في عيد الأضحى".
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