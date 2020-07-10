مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي يكشف المخطط التركي لخراب ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن جيش السراج يتكون حاليًا من نحو 10 آلاف من المرتزقة.
وأشار المحجوب خلال لقائه ببرنامج مدار الغد، الذي يذاع على قناة الغد، مع محمد المغربي، إلى أن تركيا تعمل لجلب أسلحة بكميات كبيرة إلى الجبهة الليبية، وأنها تريد التحرك نحو منطقة الهلال النفطي، لأن النفط هو ما تريده.
وأوضح أن تنظيم الإخوان في ليبيا جلب تركيا والمرتزقة للدفاع عن السراج، وأن المشير خليفة حفتر هو الذي أعاد بناء الجيش الليبي من جديد، مؤكدا أن أي عملية عسكرية في ليبيا ستكون معركة كسر عظام.
ولفت إلى أن العسكريين الموجودين بحكومة السراج هم مجموعات بسيطة لا يمكن ان يعول عليها مؤكدا انها بقايا ميليشيات مرتزقة في سوريا، مضيفا أن تركيا تواصل إرسال الإمدادات العسكرية والمرتزقة وذلك من أجل دعم حكومة الوفاق في ليبيا .
وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن هناك مواقع متخصصة في حركة الطيران ترصد وصول طائرتي شحن عسكرية تركية بالقرب من طرابلس مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق تتمركز على مسافة 25 كيلو متر غرب مدينة سرت الليبية .
وأشار العميد خالد المحجوب أن الرئاسة التركية وأردوغان قد أكدوا ان قاعدة الجفرة باتت هدفا عسكريا للقوات التركية مؤكدا أن منظومة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في قاعدة الوطية تعرضت لقصف جوي شمال غربي ليبيا.
وقال إن قوات الوفاق تتمركز في مناطق مفرق النخلة و الوشكة لتفادي المدفعية الثقيلة للجيش الليبي مشيرا إلى ـأن مدينة سرت أصبحت خط تماس بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق.