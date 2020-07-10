مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي يكشف المخطط التركي لخراب ليبيا

أن أي عملية عسكرية في ليبيا ستكون معركة كسر عظام.

ولفت إلى أن ا لعسكريين الموجودين بحكومة السراج هم مجموعات بسيطة لا يمكن ان يعول عليها مؤكدا انها بقايا ميليشيات مرتزقة في سوريا، مضيفا أن تركيا تواصل إرسال الإمدادات العسكرية والمرتزقة وذلك من أجل دعم حكومة الوفاق في ليبيا .

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن هناك مواقع متخصصة في حركة الطيران ترصد وصول طائرتي شحن عسكرية تركية بالقرب من طرابلس مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق تتمركز على مسافة 25 كيلو متر غرب مدينة سرت الليبية .





وأشار العميد خالد المحجوب أن الرئاسة التركية وأردوغان قد أكدوا ان قاعدة الجفرة باتت هدفا عسكريا للقوات التركية مؤكدا أن منظومة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في قاعدة الوطية تعرضت لقصف جوي شمال غربي ليبيا.





وقال إن قوات الوفاق تتمركز في مناطق مفرق النخلة و الوشكة لتفادي المدفعية الثقيلة للجيش الليبي مشيرا إلى ـأن مدينة سرت أصبحت خط تماس بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق.