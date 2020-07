شاهد.. اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة بين مليشيات الوفاق وتركيا في طرابلس

نشر موقع "ليبيا ريفيو"، اليوم الجمعة، أول لقطات مصورة توثق الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مليشيات حكومة الوفاق والمليشيات التركية في العاصمة الليبية طرابلس.

واندلعت الاشتباكات، مساء الخميس، في عدة مناطق أحياء من طرابلس، منها حي جنزور شرقي العاصمة، وذلك بالقرب من مقر البعثة الأممية لدى ليبيا، وبالقرب من مقر سكن وإقامة المبعوثة بالوكالة، ستيفاني ويليامز.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الاشتباكات وقعت بين ما تعرف بكتيبة فرسان جنزور ومجموعة مسلحة أخرى.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإرسال تركيا دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للانضمام لميليشيات الوفاق في عملياتها ضد الجيش الوطني الليبي.

وأشار المرصد إلى عودة دفعات مرتزقة إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم مع حكومة الوفاق.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 15800 من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا.

Video shows clashes that erupted between GNA Ministry of Interior forces in Janzour, in Libyan capital Tripoli earlier today.

According to @LibyaReview sources over 7 people were killed.#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/LP6U6x9Aud