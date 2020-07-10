سكان قرية سندبسط بالغربية يستغيثون من انتشار القمامة بالشوارع

شكا المواطن أكرم محمد حماد ، مقيم قرية سندبسط مركز زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالشوارع .





ويقول فى رسالته : "نعانى من عدم وجود صناديق مخصصة لجمع القمامة ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام علما بانهم تقدموا بعدة شكاوى دون رد فى الوقت الذى تهتم فيه الدولة بالنظافة للحد من انتشار الامراض وسط غياب للوحدة المحلية".





وناشد السكان سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01005218547

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



