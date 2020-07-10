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رياضة

أحمد سليمان :السوشيال ميديا كلمة السر في تولي حسام البدري قيادة المنتخب..فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:02 ص
احمد سليمان
احمد سليمان
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ياسمين تيسير
أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، إن السوشيال ميديا وراء اختيار حسام البدري، مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وأكد أحمد سليمان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان هناك انقسام بين الإعلام والسوشيال ميديا وأعضاء اتحاد الكرة حول اختيار المدير الفني لمنتخب مصر".

وأوضح: "الدليل على كلامي أن اتحاد الكرة اتصلوا بإيهاب جلال وطلبوه من المصري ولكن السوشيال ميديا تسببت في التراجع عن ذلك القرار واختيار حسام البدري".


وتابع: "الدليل على كلامي أن حسام البدري انتقدوه من اول مباراة دون الانتظار عليه واعطائه الفرصة".
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