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فن

في ذكرى وفاة عمر الشريف.. اسمه قبل إشهار إسلامه وواقعة تعرضه للتحرش

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:08 ص
عمر الشريف
عمر الشريف
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شروق ابراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الشريف، والذى كان يعد السفير الأهم للسينما المصرية فى السينما العالمية، وقد رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عاما ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه :

1-اسمه الحقيقى ميشيل ديمتري شلهوب، وقد أعلن إسلامه ليتمكن من الزواج من الفنانة فاتن حمامة.
2- قدمه المخرج يوسف شاهين فى فيلم صراع فى الوادى.

3- أنجب ابنه الوحيد طارق من الفنانة فاتن حمامة قبل ان ينفصل عنها ، وقد أعلن قبل وفاته أنها حبه الوحيد.

4-كان فيلم لورانس العرب بداية انطلاقة عمر الشريف عالميًا ثم توالت الأعمال أبرزها فيلم دكتور جيفاغو، وفيلم الرولز رويس الصفراء، وفيلم الثلج الأخضر.

5-أكد خلال أحد الحوارات أنه تعرض للتحرش من قبل فتاة أجنبية، بعد أن اقتحمت غرفته فى أحد الفنادق وقامت بتهديده بالسلاح إلا أنه لم يخضع لهذا التهديد .

6- دخل في مشاجرة بالأيدي مع مطرب الروك إيان ديوري فى أحد المطاعم .

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