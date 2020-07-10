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رياضة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:33 ص
دورى ابطال اوروبا
دورى ابطال اوروبا
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عبدالله هشام
تقام اليوم قرعة مباريات دور ربع نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا وذلك في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة. 

وتذاع قرعة دور نصف النهائي عبر قناة  beIN SPORTS NEWS المفتوحة.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا والدورى الأوروبي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين ذهاب وإياب .

وحسم كل من باريس سان جيرمان "فرنسا"، ولايبزيج "ألمانيا"، وأتليتكو مدريد "إسبانيا"، وأتلانتا "إيطاليا" التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وتبقى 4 مباريات في دور الـ16 من البطولة، حيث يواجه فريق بايرن ميونخ ضد تشيلسي، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولى، ويوفنتوس ضد ليون، على أن تقام المباريات يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وتقام مباريات دور ربع نهائي البطولة خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس والنهائي يوم 23 من نفس الشهر.
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