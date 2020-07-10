مياه القليوبية: لدينا 36 محطة تنتج 608.8 ألف م3/ يوم

قال المهندس مصطفى مجاهد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمحافظة القليوبية إن الشركة تمتلك 36 محطة مياه مرشحة كبرى وصغرى على مستوى المحافظة.

وأشار مجاهد إلى أن عدد محطات الآبار والارتوازية بلغت 177 محطة جميعها تنتج 608.8 (ألف م3/يوم) كما ان كمية المياه المشتراة بلغت 100 (ألف م3/يوم) وإجمالى كمية المياه المتاحة 709 (ألف م3/يوم) وبالتالى نصيب الفرد 107 ل/فرد/يوم.





وأضاف أن المنظومة في حاجة ماسة لمحطات مياه مرشحة عاجلة مطلوبة لتغطية الاحتياج المائى مثل محطة كفر الجزار وتوسعات محطة مياه الزراعة ومحطة مياه أبو الغيط بالقناطر الخيرية بإجمالى 85 ألف م3/يوم.





وتابع رئيس شركة مياه القليوبية ان خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2020-2021 م وتتضمن عدد 16 مشروع استكمال وعدد 35 مشروعا جديدا.





وأوضح ان شركة مياه القليوبية من أحدث الشركات التي تأسست في المحافظات لمياه الشرب والصرف الصحي حيث أنشئت في عام 2012 ولكنها أصبحت تملك رصيدا كبيرا في هذا المجال بالمقارنة مع شركات المحافظات الأخرى.



