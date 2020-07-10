AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه القليوبية: لدينا 36 محطة تنتج 608.8 ألف م3/ يوم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:43 ص
محطة مياه
محطة مياه
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قال المهندس مصطفى مجاهد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمحافظة القليوبية إن الشركة تمتلك 36 محطة مياه مرشحة كبرى وصغرى على مستوى المحافظة.
وأشار مجاهد إلى أن عدد محطات الآبار والارتوازية بلغت 177 محطة جميعها تنتج 608.8 (ألف م3/يوم) كما ان كمية المياه المشتراة بلغت 100 (ألف م3/يوم) وإجمالى كمية المياه المتاحة 709 (ألف م3/يوم) وبالتالى نصيب الفرد 107 ل/فرد/يوم.

وأضاف أن المنظومة في حاجة ماسة لمحطات مياه مرشحة عاجلة مطلوبة لتغطية الاحتياج المائى مثل محطة كفر الجزار وتوسعات محطة مياه الزراعة ومحطة مياه أبو الغيط بالقناطر الخيرية بإجمالى 85 ألف م3/يوم.

وتابع رئيس شركة مياه القليوبية ان خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2020-2021 م وتتضمن عدد 16 مشروع استكمال وعدد 35 مشروعا جديدا.

وأوضح ان شركة مياه القليوبية من أحدث الشركات التي تأسست في المحافظات لمياه الشرب والصرف الصحي حيث أنشئت في عام 2012 ولكنها أصبحت تملك رصيدا كبيرا في هذا المجال بالمقارنة مع شركات المحافظات الأخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

27 مليون جنيه لتجديد خطوط شبكات مياه مناطق " جبل العفش والعرب " بـ الغردقة

69 مليون جنيه لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقطاع مياه الشرب بأسيوط

69 مليون جنيه لمشروعات حياه كريمة بقطاع مياه الشرب بأسيوط‎

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء يتفقد موقع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالريسة

ترشيحاتنا

أصيبت أثناء عملها.. وفاة ممرضة بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بكورونا

أيوه نفسى أسافر .. رانيا محمود ياسين تنشر صورة من مسلسل فلانتينو

أحمد سليمان: الأهلي حصل على بطولات عديدة ولكن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن

كلمة السر في تألق رمضان صبحي..طاهر محمد طاهر يتغزل في فايلر

انفجارات جديدة فى إيران وإسرائيل تعلق: مخازن صواريخ لفيلق القدس

رجل ذهب لجنازة أمه ليجد جثة سيدة أخرى غيرها .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها