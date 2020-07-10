استرداد 19 ألف متر و181 فدان أملاك دولة بـ قنا

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة قنا ، من إزالة 93 حالة تعدي خلال تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات مديرية الأمن.



وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بقنا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 73 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 19 ألف متر مربع و20 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 181فدان بكافة مراكز ومدن المحافظة.





وأضاف عبدالباقي: كما نجحت الحملات أيضا في إزالة 42 حالة تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية بمساحة 2 فدان و8 قراريط.





وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين ، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.





وأشار محافظ قنا، إلي أن الموجة 16 لإزالة التعديات، بدأت أمس الخميس، وتهدف لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة و مديرية أمن قنا.



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