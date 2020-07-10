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رياضة

تعددت الأسباب.. مصدر يكشف سر تأخير إعلان الجبلاية عن مواعيد جدول الدورى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:17 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن  أسباب تأخر إدارة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي فى الإعلان عن جدول منافسات بطولة الدورى الممتاز بعد قرار استكمال المسابقة المحلية.

قال المصدر ذاته إن السر وراء تأخر ادارة المسابقات فى اتحاد الكرة بالإعلان عن مواعيد جدول الدورى المحلي يعود إلى سببين.

لفت إلى أن ادارة المسابقات أكدت فى وقت سابق أن الإعلان عن مواعيد جدول الدورى الممتاز عن منافسات شهر أغسطس فقط ويعود التأخير فى الإعلان عن المواعيد حتى هذه اللحظة الى عدم إنهاء أزمة ملاعب فريقا أسوان والمصري البورسعيدي.

شدد على ان فريق أسوان فى خوض مبارياته على ملعب استاد الشرطة بالعباسية بعدما كان يضع ملعب المقاولون العرب ضمن أجندته فى بقية مباريات الدورى المحلي لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

أشار إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بإرسال ٣ ملاعب خاصة بالنادى المصري إلى الجهات الأمنية للموافقة على إحداها وهي استاد المكس وبرج العرب فى الاسكندرية الى جانب استاد الإسماعيلية وفى انتظار الرد وحسم ملف ملعب المصري. 

أوضح ان ثاني الأسباب يتمثل فى أن الجبلاية قيد انتظار الرد النهائى من جانب الأمن لاعتماد جدول الدورى بعدما انتهت لجنة المسابقات من كافة الأمور الخاصة بمواعيد جدول الدورى الممتاز المقرر انطلاقه يوم ٦ اغسطس القادم بإحدى المباريات المؤجلة فى المسابقة المحلية.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن تقديم مباريات الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ اغسطس بدلا من ٧ من نفس الشهر.
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