الحكومة: مصر نجحت خلال فترة السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير

أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).





وأكدت المهندسة راندة المنشاوى أن المجلد لفت إلى أن الجهود التنموية خلال الفترة الماضية انعكست بشكل إيجابي على قطاع الزراعة، مما ساعد على تحقيق النهضة الزراعية، حيث جاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، مؤكدة أنه تم خلال هذه الفترة تنفيذ (224) مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت (17000.1) مليون جنيه.





وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح مجلد مجلس الوزراء الموثق لإنجازات هذه الفترة، أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.





وتمثلت أهم الإنجازات في الزراعة في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلًا عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.