جامعة حلوان فى أسبوع.. ختام فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى.. دورة تدريبية لتعلم قواعد الموسيقى العربية.. وبرنامج تدريبي بالمعهد القومي للملكية الفكرية

- جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتعلم قواعد الموسيقى العربية والعالمية
- بنظام التعليم عن بعد.. برنامج تدريبي بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان
- جامعة حلوان تنهى فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى.. وتشجيع التعليم الالكترونى وتحديث آليات التدريس.. أبرز التوصيات
نظم مركز الابداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان دورة تدريبية لتعلم قواعد الموسيقى العربية والعالمية وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعال ، تستمر الدورة خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور كرم ملاك عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص وإشراف الدكتورة إبتسام مكرم وكيلة الكلية لشئون البيئه وخدمة المجتمع ونائب رئيس مجلس الإدارة.
وتتركز رسالة المركز فى نشر الوعى الثقافى والفنى لدى فئات المجتمع المختلفة ( أطفال _ شباب _ كبار ) ،ودمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى المجتمع لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية.
وحرصت إدارة المركز متمثلة فى عميد و وكيلة الكلية فى إتخاذ كل الإجراءات الإحترازية التى تضمن سلامة جميع الدارسين من نشر الملصقات التوعوية وتعقيم وتنظيف غرف الدراسة والتأكد من سلامة الوافدين على المركز من حيث قياس الحراره وتعقيهم أثناء عملية الدخول والحرص على تواجد العلامات الإسترشادية للحفاظ على مسافات التباعد.
أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المتقدم خبير فى الملكية الفكرية والتي تعد الدورة الثانية بنظام التعليم عن بعد وتقام تحت شعار اتدرب من المنزل لاكساب المتدربين مهارات خاصة بكيفية التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها، والقراءة العلمية للقوانين المنظمة لذلك، واستيعابها وسبل تطبيقها، والجديد فى الجرائم الرقمية وإنفاذ هذه النوعية من القوانين.
يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين معارف قانونية خاصة بالملكية الفكرية وسبل حمايتها محليًا ودوليًا، وكيفية ترجمتها إلى قيم اقتصادية، ويستفيد منه العاملين فى مجال الملكية الفكرية من المصريين من رجال قانون وسلطات إنفاذ وهيئات قضائية والمحامين والمهندسين والأطباء والمبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.
ويتم التدريب من خلال محاضرة أون لاين ، عرض علمي مهارى، مناقشة حالات، تدريب عملي على قضايا (حالات عملية) وذلك خلال 12 ساعة تدريبية بواقع 3 ساعات يوميًا لمدة 4 أيام اونلاين.
ويتضمن البرنامج التعريف بالملكية الفكرية: الفلسفة والمفهوم، والأدوات المستخدمة لحماية الملكية الفكرية، ومجال تطبيق حقوق الملكية الصناعية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية، الأسرار التجارية أو المعلومات غير المفصح عنها، ومجال تطبيق حقوق الملكية الأدبية والفنية، وكيف يمكن لك كمبدع أن تحصل على قيمة من حقوقك الفكرية.
كذلك يشمل البرنامج المجالات التى تعمل فيها التراخيص بصورة مناسبة؟، وما هى المجالات التى لا تعمل فيها التراخيص بصورة مناسبة؟ وكيفية حماية الملكية الفكرية دوليًا، وأهم مظاهر استراتيجية حماية الملكية الفكرية عالميًا من خلال براءات الاختراع.
كما تتضمن محتويات البرنامج حقوق الطبع والنشر، والقيمة الاقتصادية للملكية الفكرية، مناهج تقييم الملكية الفكرية اقتصاديًا، والفلسفة الاقتصادية لانتهاك واخلاقيات التعامل مع الملكية الفكرية، وأشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والشروط الواجب توافرها لمعرفة وجود انتهاك، وانفاذ قوانين الملكية الفكرية، والملكية الفكرية في القانون المصري من منظور مقارن مع الدول العربية، وأهم الجرائم المستحدثة فى العصر الراهن: الجريمة الرقمية والمعلوماتية، وإشكالية التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية.
وحددت تكلفة التسجيل بالبرنامج بمبلغ 750 جنيه ويتم الدفع اون لاين او عن طريق (فوري – مصاري – أمان- ممكن ) أو الدفع نقدًا بمقر المعهد ويحصل المتدرب علي شهادة تدريب برنامج خبير في الملكية الفكرية من المعهد القومي للملكية الفكرية – جامعة حلوان .(يمكن التصديق علي الشهادة من وزارة الخارجية لمن يرغب).
ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج استيفاء النموذج المحدد لذلك أون لاين
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EKGd9ZTi-E-Mhr5f_bN--A8Vjek-vCdLjGbfO0xXl0tURE1YOFkwRFY4M1dFN1c0VDg2RDA3MUc3Ui4u.
اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بـ جامعة حلوان والذي عقد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و بحضور الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام عميد الكلية ولفيف من عمداء الكليات بالجامعة وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية.
قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى لصدى البلد، إن الطلاب يخوضون تجربة فريدة وتحدي فى إستغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية فى أحدث الموضوعات التكنولوجيه متبعين المقاييس العالمية IEEE Format فى كتابه البحوث من شروط كتابه ونسب اقتباس.
وأشار إلى أن بعضا من هذه البحوث تحت التحكيم بمجلات عالمية والبعض الآخر المختار سوف يعرض بمؤتمر الطلاب "المؤتمر الأول للذكاء الإصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس The First Online Conference in Artificial Intelligence for undergrads Students
يأتي هذا المؤتمر عقب تبني الكلية مشروع باحث صغير من طلاب البكالوريوس من حيث كتابة البحوث بطريقة إحترافيه طبقا للمواصفات العلمية العالمية من حيث التنسيق ومراعاة نسب الإقتباس وحداثة الأفكار .
وتم إرسال عدد كبير من بحوث الطلاب المقدمة فترة أزمة كورونا إلى مجلات عالمية، وتكمله لبناء شخصية باحث صغير تبنت كلية الحاسبات جامعه حلوان فكرة جديدة ألا وهى مؤتمر علمى لبحوث طلاب البكالوريوس وهو مؤتمر لم يسبق له نظير بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالوطن العربى.
وعقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أون لاين عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات.
و أبرز المؤتمر مهارات الطلاب فى المجالات المختلفة وشهد المؤتمر حضور كبير من أساتذة وطلاب قرابة 200 مشارك..
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي ركزت على عدد من القضايا وهي:
1. إقامة علاقات و فتح قنوات تواصل بين الجامعات و مؤسسات التعليم المختلفة للاستفادة من تجارب الآخرين في توظيف التكنولوجيا.
2. تعزيز و تشجيع التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المختلفة.
3. تحديث المقررات و المناهج الدراسية و توظيف التكنولوجيا الحديثة فيها.
4. توفير البنية التحتية المناسبة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في مؤسسات التعليم المختلفة.
5. توفير ميزانية مناسبة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لمؤسسات التعليم المختلفة.
6. العمل على إعادة تأهيل شبكات الاتصال (السلكية و اللاسلكية) الوطنية للاستفادة القصوى من إمكانيات التعلم الإلكتروني.
7. تحديث أساليب التدريس و الارتقاء بها لكي تتماشى مع متغير التكنولوجيا الحديثة و التركيز على الأساليب التدريسية التي تكون قادرة على استيعاب هذا المتغير بشكل إيجابي و فعّال.
8. إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بإمكانيات ومدى فاعلية أشكال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتنوعة في العملية التعليمية.