جامعة حلوان فى أسبوع.. ختام فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى.. دورة تدريبية لتعلم قواعد الموسيقى العربية.. وبرنامج تدريبي بالمعهد القومي للملكية الفكرية

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المتقدم خبير فى الملكية الفكرية والتي تعد الدورة الثانية بنظام التعليم عن بعد وتقام تحت شعار اتدرب من المنزل لاكساب المتدربين مهارات خاصة بكيفية التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها، والقراءة العلمية للقوانين المنظمة لذلك، واستيعابها وسبل تطبيقها، والجديد فى الجرائم الرقمية وإنفاذ هذه النوعية من القوانين.

يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين معارف قانونية خاصة بالملكية الفكرية وسبل حمايتها محليًا ودوليًا، وكيفية ترجمتها إلى قيم اقتصادية، ويستفيد منه العاملين فى مجال الملكية الفكرية من المصريين من رجال قانون وسلطات إنفاذ وهيئات قضائية والمحامين والمهندسين والأطباء والمبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.





ويتم التدريب من خلال محاضرة أون لاين ، عرض علمي مهارى، مناقشة حالات، تدريب عملي على قضايا (حالات عملية) وذلك خلال 12 ساعة تدريبية بواقع 3 ساعات يوميًا لمدة 4 أيام اونلاين.





ويتضمن البرنامج التعريف بالملكية الفكرية: الفلسفة والمفهوم، والأدوات المستخدمة لحماية الملكية الفكرية، ومجال تطبيق حقوق الملكية الصناعية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية، الأسرار التجارية أو المعلومات غير المفصح عنها، ومجال تطبيق حقوق الملكية الأدبية والفنية، وكيف يمكن لك كمبدع أن تحصل على قيمة من حقوقك الفكرية.







